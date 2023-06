Dalla serie di Rocco Schiavone | recensione di “Le ossa parlano” di Antonio Manzini

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 giugno 2023) A più di cinquant’anni suonati, il vicequestoresi è convinto di averle viste tutte. Durante la sua lunga carriera, infatti, non si è fatto mai mancare nulla in materia di morti ammazzati, tra trans rimasti strozzati nel corso di un gioco erotico, ventenni freddati con una coltellata alla schiena come si fa con i traditori e cadaveri che si spostano tra il confine francese e il confine italiano del Monte Bianco. Per non parlare di quando ha dovuto assistere, impotente, all’omicidio della moglie, una persona che ha amato a tal punto da essere riuscito a trattenerla anche dopo morta, impedendo al suo spirito di allontanarsi da lui definitivamente, come dovrebbe succedere ai defunti. Eppure, stavolta, quando gli comunicano che leche hanno trovato sepolte nel bosco di Saint-Nicolas sono di un bambino di circa dieci ...