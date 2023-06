Dalla presunta maglietta di Meloni per il Pride alla manifestazione in Polonia «contro gli aiuti all’Ucraina» – Le fake news della settimana

(Di domenica 11 giugno 2023) Come ognitorniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Negli ultimi tempi, le false notizie hanno senza dubbio un tema predominante: quello legatocomunità Lgbtq+. Dopo l’inizio del mese del, infatti, i social hanno iniziato a essere popolati da svariate bufale a riguardo: questaabbiamo parlato di unaindossata da un manifestante che avrebbe definito «sexy» i «bambini trans», ma anche di una t-shirt con la quale la premier Giorgiaavrebbe sponsorizzato il Roma2023. Ha fatto discutere anche un video (falso) che mostrava un presunto arcobaleno attorno all’Arc de Triomph, ma anche il video di una piazza polacca gremita, secondo alcuni utenti a causa di una protesta ...

