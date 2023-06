(Di domenica 11 giugno 2023) A calarsi dagli elicotteri per liberare la nave sequestrata a largo di Ischia, glidel secondo reggimento della Brigata San. Una delle élite delle forze armate italiane

... accompagnataLuogotenente della Guardia di Finanza Giuseppe Caristi, decorato di medaglia d'... contribuendo in maniera determinante all'arresto dei nove membri dell'equipaggio ed al...... tanto menodi persona. Le prime indagini condotte dalla procura di Napoli sembrano smontare radicalmente la narrazione offerta su quanto accaduto venerdì nelle acque del Golfo...... originario di Napoli, ma residente a Bellaria (Rimini) con la famiglia, è precipitatocantiere ... Il Pubblico Ministero di turno ha già disposto ildel cantiere e l'autopsia. Per le ...

Dal sequestro alla blitz: ecco chi sono gli uomini del San Marco ilGiornale.it

ANCONA - È stata una segnalazione inviata alla Prefettura di Ancona da una dipendente della cooperativa a mettere in moto i primi controlli all’interno dei cinque Cas finiti ...Stavano per arrivare sul mercato creme, emulsioni, profumi, deodoranti contenenti "Lilial" (Butylphenyl methylpropional), sostanza chimica utilizzata per profumare preparati cosmetici, bandita dall'Un ...