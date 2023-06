Dal primo luglio per entrare al Pantheon servirà pagare un biglietto La decisione del ministro Sangiuliano | “Il motivo? Etico”

(Di domenica 11 giugno 2023) Daldiperaldi Roma si dovràun. Laè stata presa daldella Cultura Gennaro, sostenitore della tesi che per fruire dei beni patrimoniali bisognaquello che c’è da: “Ildi ingresso agli Uffizi – ha detto un paio di settimane fa – non possono costare meno di una pizza. Dobbiamo avere coscienza del valore della cultura”. E quindi lo stesso ragionamento si applica sul, “il sito museale più visitato in Italia”, sottolinea il. “Con il ricavato dei biglietti – continua – riusciremo ad alimentare qualche mensa per i poveri e ad affrontare ...

Commenta perLa finale di Champions League non ha sorriso all'Inter , sconfitta 1 - 0Manchester City , ma ha rappresentato un appuntamento imperdibile per gli italiani. Gli ascolti in chiaro si sono ...Rossi: "No, non si può pensare che nasca un centro - destra liberale da gente che escePd, non ... "L'immigrazione - osserva - diventa ilpunta dell'agenda della destra italiana non per ...In pole position c'è l'ex presidente di Leonardo, Luciano Carta , profilo di alto livello istituzionale proposto proprioazionista francese, ma molto probabilmente alla candidatura di Carta ...

L'ingresso al Pantheon a Roma dal primo luglio 2023 sarà a ... Fanpage.it

Il punto militare 476 | C’è attesa per vedere cosa hanno imparato le nuove Brigate addestrate dalla Nato, con migliaia di soldati chiamati ad azioni coordinate e multiple ...Per Pecco Bagnaia sarebbe stato impossibile chiedere di più al weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato l'asso pigliatutto di un Mugello tornato ad accogliere il grande pubblic ...