Dal Pd strappano con Ue e Nato | la guerra in Ucraina svela il vero volto della sinistra

(Di domenica 11 giugno 2023) Il Pd prende ancora una volta le distanze dalladopo aver messo per mesi in dubbio il posizionamento di Giorgia Meloni, che ha dato segnali inequivocabili nel suo appoggio all'Alleanza atlantica e a Kiev. «Laincontinua ad avere un andamento drammatico. Tra qualche timido spiraglio e un'accelerazione senza precedenti dell'utilizzo dei più devastanti armamenti. Invano Papa Francesco invoca la pace. Difficile appare anche la missione del Cardinal Zuppi, uomo di straordinaria umanità e fede. L'Europa continua ad essere sostanzialmente assente». Queste le parole di Goffredo Bettini, dirigente nazionale dei dem, con cui si esprime sulle prospettiveinin un intervento pubblicato stamattina dall'Espresso. «Indebolita nella sua volontà di ...

Tornano le rapine tra ragazzini in città . Minorenni sono infatti sia le vittime sia i presunti colpevoli. L'altra notte la segnalazione dello strappo violento di due catenine d'oro è arrivata alle ...... praticamente matrimoni E infine, perché quattro figure tranquille "invece di un mucchio di drag queen che tirano tacchi a spillo [alla polizia] eparchimetrimarciapiede". Il ...Il pezzo è accompagnatovideoclip, prodotto da Illmatic Film Group & Borotalco TV, in cui si ... tra frammenti di vita cheun sorriso e altri che appaiono un po' trash. (C. C.) Scheda ...

Strappano le catenine ai coetanei fuori dal locale: in manette due 17enni Giornale di Brescia

Il Pd prende ancora una volta le distanze dalla Nato dopo aver messo per mesi in dubbio il posizionamento di Giorgia Meloni, che ha dato segnali ...(Adnkronos) – “Strappati all’amore dei propri cari”. Sant’Antimo si prepara oggi al funerale di Giulia Tramontano. Nell’annuncio delle esequie sul manifesto anche il nome di Thiago, il bimbo che la 29 ...