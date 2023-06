Da noi… a ruota libera | ospiti ultima puntata 11 giugno 2023 | Serena Autieri | Michele Zarrillo | Giorgia Cardinaletti e Vincenzo Schettini

(Di domenica 11 giugno 2023) Oggi, domenica 11, alle 17:20 su Raiuno, va in onda l’della quarta edizione di Dail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella trentaduesima eddi Francesca Fialdini sono, artista dai tanti talenti, dalla recitazione al canto, che torna alla conduzione televisiva dal 19su Raiuno nella nuova edizione di Unomattina estate, che con lei vedrà protagonisti anche Tiberio Timperi e Gigi Marzullo, e, il cantautore tornerà in scena con una ...

Stando alle anticipazioni riportate nel comunicato ufficiale Rai, tra gli ospiti dell'ultima puntata ci sarà Serena Autieri , artista dai tanti talenti, dalla recitazione al canto, che torna alla ...Domenica 11 Giugno , alle 17:20 su Rai 1 , nuova puntata di "Dalibera" , il programma condotto da Francesca Fialdini realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy , dove ogni domenica si ...Ma potremmo dire che tutto il Vangelo di Giovanniattorno allo stupore per questo Dio che, per amarci, ha preso un corpo, ha preso la nostra carne. Per cui, dice Giovanni, abbiamo potuto ...