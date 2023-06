Da noi a ruota libera | gli ospiti dell' ultima puntata stagionale dell' 11 giugno 2023

Ma potremmo dire che tutto il Vangelo di Giovanniattorno allo stupore per questo Dio che, per amarci, ha preso un corpo, ha preso la nostra carne. Per cui, dice Giovanni, abbiamo potuto ...intorno a questa struttura la legge che dovrebbe tutelare un po' meglio il nostro Paese da ... L'Ue lo aspettaeravamo rimasti ad una consultazione pubblica, poi silenzio. L'iniziativa di ...La domenica di Rai 1 si appresta oggi, 11 giugno 2023, a un ultimo grande doppio appuntamento stagionale : con le odierne puntate di Domenica In e Da. Alibera le rispettive conduttrici, Mara Venier e Francesca Fialdini , salutano i telespettatori e vanno in vacanza. Sono comunque garantiti ultimi scampoli di musica, divertimento ed ...

“Da noi... a ruota libera” gli ospiti di Francesca Fialdini: da Serena Autieri a Giorgia Cardinaletti leggo.it

Domenica In e Da noi… A ruota libera si fermano per l’estate ed è proprio questo il momento giusto per ripercorrere ciò che è accaduto in questa edizione.Tra gli ospiti di Mara Venier e Francesca Fialdini troviamo: Al Bano, Orietta Berti, Serena Autieri, Michele Zarrillo e Mauro Coruzzi ...