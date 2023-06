Cuciniamo insieme | spaghetti dell' Adriatico

Leggi su panorama

(Di domenica 11 giugno 2023) Abbiamo preso dai nostri pescatori un sugo di mare semplice semplice che esalta i profumi del pescato e che si fa davvero in poco tempo. Il segreto di questa ricetta sta tutto nella freschezza del pesce. E non vi spaventate perché il conto non sarà salato. Anche se in questo periodo cade più acqua dal cielo che non che quella possiamo agognare dalla battigia c’è venuta una prepotente voglia di pesce cucinato in maniera semplice, per annunciare ai sensi l’incipiente estate. Abbiamo così preso dai nostri pescatori un sugo di mare semplice semplice che esalta i profumi del pescato e che si fa davvero in poco tempo. È quasi un’apoteosi del detto di Pellegrino Artusi: «Se non si ha la pretesa di diventare un cuoco di baldacchino, non credo sia necessario, per riuscire, di nascere con una cazzeruola in capo; basta la passione, molta attenzione e l'avvezzarsi precisi: poi scegliete ...