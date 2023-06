Scenderanno in campo le old stars di Atalanta,e Genoa in un torneo benefico, sul nuovo campo a 7 del Parco Monticello. Lo Spoturnito è dedicata a Franco Rotella, Enricoed Enrico Ravera,...ha parlato delle differenze tra Napoli e: "In Italia non è facile vincere giocando bene, ma il Napoli ci è riuscito. Inzaghi ha seguito una strada meno spettacolare, ma sa essere molto ...Riccardo, storica voce di Radio Rai, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: "Lo scudetto ... Contro l', si è rivisto il Napoli che abbiamo visto in campionato e assolutamente ...

Cucchi: «Inter, il peggior Manchester City della stagione ha vinto perché…» Inter-News.it

Dal suo account di Facebook, Riccardo Cucchi ha commentato così l'ultima giornata di Serie A: "Il Napoli e Napoli celebrano il loro scudetto in uno stadio Maradona spettacolare e ...Riccardo Cucchi, storico giornalista RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo per analizzare il momento del Napoli.