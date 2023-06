(Di domenica 11 giugno 2023) Globalist aveva anche denunciato come mentre la dinamica fosse ormai chiara una parte della stampa ... Ricostruzioni controcorrente (ma vere) Scrive Luca Pons per fanpage.it: "La notizia è circolata ...

La favola "dirottatori" del mercantile Galata Seaways è stata inventata a tarda sera dal ministro della Difesa Guidoal Forum della Masseria di Bruno Vespa.ha annunciato la "...Melonicon lo sguardo alle prossime Europee Giorgia Meloni non ha mai nascosto di ritenere ... e dai ministri degli Esteri e della Difesa Antonio Tajani e Guidoche hanno espresso la ......fosse dipendente Rai' è il commento caustico del ministro della Difesa meloniano Guido, '... Ecco la quadra: Paolo Corsini agli Approfondimenti in quota FdI,la Lega per l'approdo di ...

Crosetto esulta: abbiamo spezzato le reni a 15 perfidi migranti Globalist.it

Le reazioni della politica per le dimissioni di Berlusconi dal San Raffaele. Meloni: "Ti aspettiamo per combattere insieme tante battaglie". Tajani: "Siamo tutti felici". Salvini: "Bentornato a casa g ...