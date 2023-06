Crolla la tettoia e vola da cinque metri | Andrea muore a 54 anni dopo giorni di agonia Stava montando una zanzariera

Costruisce una bomba e gli esplode in mano, 37enne in fin di vita: 'Emorragia fermata dopo più di un'ora' Sparatoria in strada: almeno un morto e quattro feritilae cade : Andrea ...Si sta già provvedendo al ripristino dellaCostruisce una bomba e gli esplode in mano, 37enne in fin di vita: 'Emorragia fermata dopo più di un'ora' Sparatoria in strada: almeno un morto e quattro feritilae cade : Andrea ...

Crolla la tettoia e vola da cinque metri: Andrea muore a 54 anni dopo giorni di agonia. Stava montando una zan leggo.it

È morto pochi giorni dopo l’incidente Andrea Micucci, il 54enne di Civitanova Marche che lo scorso mercoledì è caduto da una tettoia, mentre stava montando ...CIVITANOVA - È morto pochi giorni dopo l’incidente Andrea Micucci, il 54enne civitanovese che mercoledì scorso è caduto da una tettoia mentre stava montando una ...