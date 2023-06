Covid? Abbiamo censurato notizie vere | la rivelazione di Zuckerberg

... durante il periodo, ha mai pensato che sarebbe aumentata la pratica dello smart working a Milano e, più in generale, in Italia. Il lavoro da remoto " che tutti noi o quasi...... q uella di via Tenente Alberti è stata chiusa, prima per il, poi per il caro bollette e lo ... Nei giorni scorsiparlato con l'assessore allo Sport Ignazio Bilardello che ci ha detto che ......un figlio Alessandro di 38 anni che ci ha reso nonni di Maria. È arrivata dopo cinque anni che aspettavano l'adozione, in pienoquando non si poteva viaggiare: ricevettero una ...

Zuckerberg confessa: «Sul Covid abbiamo censurato informazioni ... Pickline

"La pandemia è passata, basta proroghe. Troppo inquinamento acustico". Le richieste presentate all’incontro con i parlamentari Lisei, Merola e De Maria ...Prende sempre più i contorni del giallo la scomparsa a Firenze di una bambina peruviana di 5 anni, Mia Kataleya, che i familiari chiamano Kata, svanita nel nulla ieri, sabato 10 ...