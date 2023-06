Così vengono assegnati nomi e soprannomi al paesaggio di Marte

(Di domenica 11 giugno 2023) Con l'esplorazione robotica di un pianeta sconosciuto, alcuni luoghi marziani ci sono diventati quasi familiari. Come il cratere Zephyrus, oggetto di studio del rover Explorator, che in oltre due anni ...

I nomi ufficiali come questiassegnati dall'Unione Astronomica Internazionale, che segue ..., i nomi marziani selezionati dai team della NASA negli anni '90 richiamano icone come Marco Polo,...Quindi normalmente il giudice a quo è il Tar, quando i suoi provvedimentiimpugnati al ... Di conseguenza, le impugnazioni delle sentenze del Consiglio di Stato sono molto rare, equesto ...... ma anche dai miei 180 cm non sono stretto " e il peso è ben distribuito,metterli sul ... IL GIOCO DELLE DIFFERENZE Se fin qua il comportamento tra 125 e 200 risulta identico, le diversità...