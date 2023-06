Cosa prevede la Dichiarazione atlantica firmata da Biden e Sunak 

Leggi su formiche

(Di domenica 11 giugno 2023) Si chiama “per un partenariato economico Stati Uniti-Regno Unito del XXI secolo” il documento firmato dal presidente statunitense Joee dal primo ministro britannico Rishi Sunak in occasione della visita di quest’ultimo alla Casa Bianca. L’obiettivo, spiegano Washington e Londra è “garantire che la nostra alleanza unica sia adattata, rafforzata e ripensata per le sfide di questo momento”. “Ci troviamo di fronte a nuove sfide alla stabilità internazionale da parte di Stati autoritari come la Russia e la Repubblica Popolare Cinese; tecnologie dirompenti; attori non statali; e sfide transnazionali come il cambiamento climatico”, si legge nel documento. “Non c’è Paese in cui abbiamo più fiducia per aiutarci a negoziare il nostro percorso”, ha dichiarato il demparlando di “sintonia” con ...