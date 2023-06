Cosa ci dice delle Europee l’intervista di Vespa a Salvini Il commento di Cangini

(Di domenica 11 giugno 2023) A leggere le cronache dei principali quotidiani,rilasciata da Matteoa Brunonell’ormai celebre masseria pugliese di quest’ultimo ha dato un unico titolo possibile. Un titolo contro l’Europa. Sarà dunque questo il campo su cui si consumerà la battaglia politica tra il capo della Lega e quello del governo, e tutto lascia credere che se Giorgia Meloni manterrà i nervi saldi da quel campo uscirà vincitrice. La strategia diè tanto chiara quanto prevedibile. Non potendo forzare più di tanto la mano sul terreno della politica estera e di difesa (la guerra in Ucraina), lo farà sulla politica europea. Su entrambi i fronti, atlantismo ed europeismo, Meloni ha assunto posizioni tanto realiste quanto indigeste a parte non marginale dell’elettorato di destra. Martellando l’Europa ...

Laimportante è essere sempre lì. Ci è toccato quest'anno come poteva toccarci negli anni ... Non cambierei questi giocatori con nessuno e oggi tutto il mondo ha visto perché",dopo la ...'Nessuno ha sentito una nota dell'album fino a che non è stato pronto -- . L'ho consegnato ...distribuita da una major ci invoglia ancora di più perché non c'è nessuno che sta facendo questa...Quando si usa : per dare un certo valore ad unao una persona. Modi di dire: perché simica pizza e fichi Avete mai utilizzato o sentito dire l'espressione mica pizza e fichi Si tratta di ...

Finale playoff, Bari-Cagliari: che succede in caso di pareggio Calciomercato.com

Dopo l’annuncio della fine della relazione da parte di Damiano, Giorgia Soleri ha risposto su Instagram dicendo che la loro relazione non era monogama e che i problemi erano altri. C’è quindi chi insi ...Il cadavere trovato murato in un appartamento a Terremolinos in Spagna potrebbe essere di Sibora Gagani, scomparsa nel nulla 9 anni fa ...