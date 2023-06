Controffensiva | l' esercito di Kiev libera un villaggio nel Donetsk

(Di domenica 11 giugno 2023) Continua laucraina nel. L'diannuncia di averto ildi Blahodatne, sulla sponda orientale del fiume Dnepr, occupato dai russi a gennaio.Le truppe russe sono impegnate in combattimenti nei pressi di Maryinka e Avdeyevka, nella zona die hanno respinto attacchi", sostiene Mosca. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov afferma: "Oggi non ci sono i presupposti per accordi con, non ci sono basi, anche fragili, per costruire un dialogo". Nella provincia di Kherson dopo la distruzione della diga di Kakhovka l'area allagata si è dimezzata e il livello dell'acqua sta calando. Sono sei i morti e 35 i dispersi accertati.

Negli ultimi tre giorni di combattimenti l'ucraino ha person 2.600 uomini mentre quello russo circa 200. Le informazioni provenienti da varie fonti ci consentono di concludere che il comando ...L'ucraino guadagna terreno nella parte orientale del fronte meridionale, ma potrebbe ancora non essere laThe post Gli attacchi di Kiev e la strategia di Mosca: ecco i punti ...Laucraina è iniziata e sta colpendo in 'almeno quattro aree'. Ad affermarlo è il ... 'Il villaggio di Blahodatne nella regione di Donetsk è stato liberato dall'ucraino. Come ...

Come sta andando la controffensiva ucraina Il Post

Pietro Batacchi (RID) a Huffpost, mette in guardia sulle perdite di mezzi per Kiev in questi primi giorni, complicati dal cedimento della diga di Khakhovka: ...Le forze ucraine sono penetrate nella prima linea delle difese russe in alcune aree del fronte, riferisce Londra, mentre Kiev fa sapere che le truppe ucraine sono avanzate fino a 1,4 km in a Bakhmut..