Contro Bruno Vespa spuntano gli indignati a targhe alterne

(Di domenica 11 giugno 2023) Secondo Vittorio Di Trapani, presidente della Federazione Nazione della Stampa Italiana (FNSI), la piccola kermesse politico-culturale organizzata danella sua masseria pugliese si è “tramutata in un maxi spot a una iniziativa imprenditoriale dell’artista” ed è stata “una ulteriore dimostrazione di sudditanza al governo”. La sinistraVisto che il nostro Paese è pieno di iniziative di questo tipo (proprio nelle stesse ore a Bologna La Repubblica ha organizzato la sua faziosissima parata annuale), il fatto che solo ora la Federazione faccia sentire la sua voce puzza sicuramente di bruciato. Ci piacerebbe che tanto zelo fosse speso per cercare di frenare l’emorragia di vendite dei giornali e la crisi generale del giornalismo. Il dubbio più che legittimo è che il problema sia ...

La cardil caro vita alimentare "è una norma prevista nella legge di stabilità. Abbiamo ...oggi il ministro arrivando a Manduria per la rassegna 'Forum in masseria' nella tenuta diVespa. ...diTUCCI Fascismo, antifascismo, non è un antagonismo ormai superato E'una pagina storica ... è sucesso un finimondo con i rosiconi e i loro alleati della stampa a puntare il ditoil ...Le leggendel'Unità d'Italia che è ora di sfatare In questo nuovo elenco di libri, ... mentre Il sangue del sud di GiordanoGuerri offre una nuova prospettiva sul Risorgimento e sul ...

La Fnsi contro Bruno Vespa: "Valutiamo esposto". La replica: "Come ... L'HuffPost

Tra alcuni suoi libri voglio ricordare: “La cabala dell’asino” (1996), “La soglia dell’ombra” (2009) “Contro il Vangelo armato” (2009 ... la presenza di Goordano Bruno, al quale ha dedicato un ...Immigrazione (Politica) Tre denunce per un coltello tra i 15 migranti sulla nave arrembata dalle forze speciali: tra loro due donne (una incinta), tre ricoverati. Di Mario Di Vito ...