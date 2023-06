Continua il ricovero di Berlusconi | è allarme in Forza Italia

Leggi su ildifforme

(Di domenica 11 giugno 2023) Condi nuovo in ospedale, torna inil terrore di restare allo sbando. Ed ecco che riecheggia tra i forzisti l’ombra di Renzi La ricaduta di Silvioe il nuovoin ospedale ha innescato (di nuovo) l’all’interno di. E, sebbene all’apparenza non possono non mancare le formali L'articolo proviene da Il Difforme.