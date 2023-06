Conte-Vespa | duello in masseria

(Di domenica 11 giugno 2023) AGI - "Mi vuole dare del filoputinano? Così mi offende e offende un intero Movimento": il palco di Manduria si è trasformato un una sorta di 'ring' tra l'intervistato, Giuseppee il giornalista Brunoche lo ha incalzato a più riprese sulle posizioni espresse dal presidente del Movimento 5 Stelle, contrario all'invio di armi nella guerra in Ucraina. Un botta e risposta in cui l'ex premier non ha rinunciato a richiedere l'aiuto del pubblico. "Dovete applaudire più forte e farvi sentire. Dovete venire alla nostra iniziativa del 17 giugno", le parole del leader pentastellato rivolte alla platea della rassegna "Forum in". "Il rischio è di un conflitto nucleare. Il tema è questo da porre al tavolo dei nostri alleati. Questa strategia dove ci sta portando? Ci potete garantire che non avremo un escalation dopo tutte ...

Guerra Ucraina, campo largo, alleanze strategiche, rapporto col Pd e Pnrr: il leader del Movimento Cinque Stelle ... "Con Pd ancora dissonanze, alleanza fuori luogo ma spero in dialogo" a Schlein: "Sì a dialogo con Pd, Meloni si può battere"

