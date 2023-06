Conte | “Non possiamo dare a Zelensky una cambiale in bianco | abbiamo pieno titolo di non sederci a un tavolo”

(Di domenica 11 giugno 2023) “Siccome in guerra ormai, indirettamente ma temo direttamente tra un po’, ci siamo anche noi, dico chepera une nonoffrire aunain, ché ci dica lui come e quando vuole fare la pace, se la vuole fare, a quali condizioni, se vuole arrivare a Mosca o se deve vincere Putin. E lo dico nel rispetto die in appoggio della popolazione ucraina”. Così il presidente del M5s, Giuseppe, intervistato da Bruno Vespa al ‘Forum in masseria’ a Manduria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ovunque nel Paese, tutti quanti mi date ragione ma se restate in silenzio non potete poi lamentarvi'. Il video dello scontro Conte-Vespa "Non resta linea bellicista", rileva Conte. "Non possiamo dare a Zelensky una cambiale in bianco, che ci dica lui se e quando fare la pace. E' un eroe anche grazie ai nostri aiuti". Con Giuseppe Conte restano distanze, anzi 'dissonanze', come dice dal palco dell'evento in masseria con Bruno Vespa. La guerra, su tutto. 'Non vedo svolte' da parte del Pd. Però sul salario minimo

