Conte | “Con Pd ancora dissonanze | alleanza fuori luogo ma spero in dialogo”

(Di domenica 11 giugno 2023) L'intervista a Vespa al Forum in Masseria: "M5S rimasto rivoluzionario, altrimenti non sarei stato cacciato da Chigi. Campo largo? Formula che non esiste" “Siamo rimasti rivoluzionari se no non sarei stato cacciato da Palazzo Chigi”. Così il leader M5S Giuseppeal Forum in Masseria, intervistato da Bruno Vespa. Aprendo il colloquio il presidente pentastellato aveva esordito: “Ho accettato di venire qui da lei perché non potevo permettere fosse consegnata ai posteri una visione edulcorata del Paese”. “Per il modo di fare politica dei 5 Stelle, il tema non è trovare compromessi in un incontro di vertice. A noi interessando i progetti e la direzione di marcia”, ha poi aggiunto, rispondendo a una domanda su una possibilecon i dem : “Con Schlein vedo maggiore determinazione nel Pd verso il salario minimo legale dove noi siamo attestando da ...

Nel M5S "siamo rimasti rivoluzionari, altrimenti non sarei stato cacciato da Palazzo Chigi" – dice – "Con Grillo ci sentiamo spesso e ci siamo visti recentemente a Roma. È un… Leggi ...