Conte | Con il Pd oggi un' alleanza organica è fuori luogo - Il campo largo? Formula che non esiste

(Di domenica 11 giugno 2023) 'In Aula dal Pd linea bellicista' 'Prendo atto - sottolineaparlando dei rapporti con il Pd di Elly Schlein, intervistato da Bruno Vespa al 'Forum in masseria' in corso a Manduria - che sulla ...

Il segretario del Pd, Elly Schlein, apre così il suo intervento,un omaggio a Bersani che ha parlato poco prima. Al suo arrivo, Schlein è stata accolta da un lungo applauso e, raggiungendo la ... siamo stati pungolo per la stesura e l'approvazione della legge regionaleil presidente della ... Ma anche l'intervista al Presidente del Consiglio Dei Ministri Giuseppeche rimase entusiasta ...

“L’Italia che verrà”, Giuseppe Conte dialoga con Bruno Vespa: la diretta Il Fatto Quotidiano

Nel M5S “siamo rimasti rivoluzionari, altrimenti non sarei stato cacciato da Palazzo Chigi” – dice – “Con Grillo ci sentiamo spesso e ci siamo visti recentemente a Roma. È un… Leggi ...Intervenendo al 'Forum in masseria' in corso a Manduria, il leader del Movimento 5 Stelle ha detto che con i dem a oggi "un'alleanza organica è fuori luogo" "Sulla guerra non ci siamo, non vedo svolte ...