Alessandro Cecchi Paone sottolinea: 'Nello sport c'è più posto per tutti' Sempre'exdedei Famosi 2023, non ha negato che la giornalista sportiva attiva in Rai fin dagli anni ...... ha subito dichiarato di credere che chi decide di andare in tv lo faccia non certo per trovarsi'anima gemella:'exdedei Famosi ha poi fatto presente di essere conscio del ......dei Famosi, però non mi hanno ancora preso in considerazione. Perché Forse non ho conoscenze in quel mondo lì. Non ho contatti in tv. Per di più non conosco personalmente nessun...

Concorrente de L'Isola: "Spendevo 15.000€ al mese, solo hotel 5 stelle" Biccy