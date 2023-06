Concerto di Bregovich per il 799° compleanno della Federico II | oltre 6 mila in piazza del Gesù

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 giugno 2023) BuonII! La città festeggia con l’Ateneo indel. In 6000 l’altra sera per ildi Goran Bregovic e la Wedding Funeral Band offerto per i 799 anni dell’Università laica più antica del mondo. Tra gli applausi, dal palco, ha dato il via alla musica il rettore Matteo Lorito ringraziando i presenti: ‘Siamo qui tutti insieme perché laII senza Napoli non è laII e Napoli senza laII non è la Napoli che conosciamo, quella che vince – ha sottolineato -. Siamo negli 800 anni. Tanti auguri al nostro Ateneo e buon divertimento!” Ildell’artista bosniaco e la sua Band è duratodue ore. Il pubblico ha cantato e ballato tutto il tempo, con maggiore ...