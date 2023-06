Clima | come cambiano le città europee per prevenire i disastri delle alluvioni | la lezione di Rotterdam | Copenhagen | Malmö

(Di domenica 11 giugno 2023) Il disastro in Romagna che ancora è impegnata a rimettersi in piedi. E poi le immagini che arrivano da Nord a Sud di precipitazioni violente che trasformano strade in fiume: da Cuneo all’Irpinia, da Sassari all’Abruzzo. L’Italia non è nuova a fenomeni die inondazioni, ma anche a causa dei cambiamentitici, negli ultimi anni le piogge torrenziali – causa di frane, allagamenti esondazioni di fiumi – sono sempre più frequenti. Da eventi eccezionali e sporadici sono diventati la regola. Stando ai dati dell’ultimo report realizzato da Irpi e Cnr, negli ultimi cinquant’anni (fra il 1972 e il 2021) frane e inondazioni hanno provocato 1.610 morti (di cui 42 ancora dispersi), 1.875 feriti e oltre 300mila evacuati e senza casa. Nessuna Regione esclusa: per salvare l’Italia dalleservono 26 miliardi. Sappiamo che esiste ...

...auto d'epoca che per cinque giorni (13 - 17 giugno) farà rivivere i fasti di un tempo in un...da sempre accade a Verona, Ferrara, Pesaro, Macerata, Ascoli, Rieti (all'andata); Viterbo, Siena,...... la capitale e unica città si capisce ben presto essere sotto il gioco di MK, cheuna novella ShinRa ha monopolio completo su qualsiasi aspetto dell'isola e sui suoi abitanti . In questo...Legambiente nei giorni scorsi è uscita sbattendo la porta dal 'suo' patto per ile il lavoro. ... In pratica in Emilia ci sono più ciclabili che biciclette, tanto che i genitori ai bambini...

Clima: in Lombardia maggio piovoso, ma come sarà l’estate AmbienteInforma

Invasi, come chiedono i territori, capaci di incamerare acqua quando ... bisogno di una risposta organica che per quanto ci riguarda dovremmo leggerla nel Piano Clima. L’Ue lo aspetta noi eravamo ...La crisi morde il mercato ortofrutticolo di Milano. Aumentano i grossisti in difficoltà: «Negli ultimi mesi la situazione è peggiorata ancora. I Paesi esteri ...