Claudio Amendola | chi è la nuova fidanzata | età | lavoro | oggi | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 giugno 2023) È tutto pronto per unaimperdibile puntata di “Verissimo – Le storie”, una replica che racchiude le interviste più emozionanti del programma durante l’anno.andràmente in onda il racconto con le confessioni inedite che il celebre attore romanoha rilasciato in esclusiva a Silvia Toffanin! Ultimamente è al centro del gossip perché il suo matrimonio ultra ventennale è finito e al suo fianco c’è un’altra donna. Siete curiosi di saperne di più sulla sua? Ecco chi è lei e tutti gli ultimi gossip. Vita privata di: ex moglie e figliè stato sposato per molti anni con l’attrice e doppiatrice Marina Grande, dal 1983 al 1997. Il ...