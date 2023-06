Classifica Mondiale Moto2 2023 | Tony Arbolino da solo al comando!

Acosta domina in Moto2 al Mugello: Tony Arbolino è autore di una super rimonta, chiude 2° e limita i danni in, dove mantiene 20 punti sullo spagnolo. Le statistiche del GP di Moto2 ACOSTA : 6vittoria in Moto2 (3quest'anno) EGUAGLIA Luca Marini, Remy Gardner, Miguel Oliveira al 15° posto di ...Un GP privo, almeno nelle posizioni di vertice di grandi protagonisti delcome Diogo ... Un continuo alternarsi di sorpassi, controsorpassi e cambi al vertice dellache è proseguito ...Lo spagnolo leader del, ha battuto al fotofinish il compagno di marca, il turco Deniz Oncu ... Alla luce di questo risultato lo spagnolo sale a quota 109 punti ingenerale, 35 più ...

Classifica Mondiale Moto2 2023: Tony Arbolino appaiato al comando da Acosta OA Sport

Si tratta del terzo successo stagionale per il Campione del Mondo 2021 della Moto3 ... ha guadagnato il quinto podio stagionale e si conferma al comando della classifica generale con 20 punti di ...Il secondo gradino del podio permette al pilota milanese (Kalex Marc VDS Racing) che aveva preso il via dalla quarta fila di limitare i danni, conservando la testa della classifica generale proprio su ...