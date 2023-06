Cinque ore a porte chiuse | Elly Schlein a rischio | cosa è successo davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023) Ripartire da battaglie su temi concreti. Tre in particolare: sanità, lavoro, scuola. E costruire, attorno a questo, una mobilitazione nel Paese, che andrà di pari passo al giro nelle fabbriche che la segretaria intende fare. È questa la proposta cheha fatto durante una segreteria-fiume (è durata quasiore). Con due obiettivi: rispondere alla maggioranza, incalzare il governo, provare a conquistare una centralità che in queste settimane non si è riusciti tante volte ad avere, ma anche reagire alle critiche che sono venute dall'interno del Pd. Da chi ha sostenuto Stefano Bonaccini al congresso, ma anche da chi ha appoggiato lei. Nicola Zingaretti, per esempio, le ha ricordato come il Paese abbia bisogno di «proposte», non solo di «opinioni», mentre l'area Bonaccini, pur non volendo fare guerra alla segretaria, ha ...