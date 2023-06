Cina | biglietti speciali e pacchetti Vip | tutte le truffe per conoscere Leo Messi a Pechino

Leggi su open.online

(Di domenica 11 giugno 2023) Paese che vai, truffa che trovi. Lionelsi trova inper giocare giovedì l’amichevole tra Argentina e Australia e in vista del match in rete spuntano trappole che sfruttano l’immagine del campione per fare dei veri e propri raggiri. Le autorità locali, racconta Ansa, hanno già messo in guardia su una pubblicità che promette una serata conal modico prezzo di 300 mila yuan (circa 39 mila euro). A seguire pass per lo stadio a 5 mila yuan (650 euro) e perfino un profilo vip che comprende maglia autografata, posti in prima fila e foto con il campione. In questo caso il prezzo è sugli 8 mila yuan (1040 euro). La truffa più cara viaggia sui 50 milioni di yuan (6,5 milioni di euro): per questa spesa Leoè disponibile, per un eventuale live streaming, per promuovere l’azienda. ...