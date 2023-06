Ciclismo | Greg LeMond sulla strada della guarigione dalla leucemia

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023)risponde bene alle cure per la. Dopo aver annunciato lo scorso anno di essere stato colpito da questa terribile malattia, il tre volte vincitore del Tour de France si è mostrato fiducioso riguardo le sue condizioni di salute, considerandosigiusta per una completa. Intervistato da Velo, l’ex ciclista 61enne e due volte campione del mondo ha spiegato di essere notevolmente migliorato e che si sente decisamente ottimista, confermando che il suo corpo ha risposto bene alle cure a cui si è sottoposto in questi dodici mesi. “Poteva andare molto peggio, riesco ancora a fare molte cose – ha spiegato in maniera lucidamente lo statunitense – Alcune persone affette dasoffrono molto di più, quindi non devo essere compatito. ...