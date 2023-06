(Di domenica 11 giugno 2023) Una chiusura d’autore perneldel. Nella tappa che prevedeva le pendenze impegnative della Bastille di Grenoble, il corridore abruzzese è riuscito a prendersi unadi alto prestigio, riscattandosi da un certo punto di vista per la mancata partecipazione ald’Italia di quest’anno a causa della positività al Covid. Partito con una fuga da lontano, il ciclista del Bel Paese è stato il più forte del resto dei compagni d’avventura, staccando atleti del calibro di Tiesj Benoot e di Julian Alaphilippe. Alle sue spalle il gruppo dei migliori ha spinto forte, ma alla fine della fieraè stato in grado di giungere al traguardo a braccia alzate, precedendo il danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), che ha vinto la classifica ...

Nelle fasi iniziali è partita una fuga di nove corridori, tra cuiCiccone, Julian Alaphilippe, Tiesj Benoot e Matteo Trentin . Il gruppo non ha mai lasciato più di tre minuti ai battistrada, ...Il video con gli highlights dell'ottava e ultima tappa del Giro del Delfinato 2023. E'Ciccone a trionfare in una frazione adattissima alle sue caratteristiche di scalatore, secondo posto per Jonas Vingegaard che conquista al contempo l'intera corsa francese giunta all'edizione ...... Samuele Giuseri (PiesseCycling/ELMT), Riccardo Ciotoli (Piesse Cycling/M1), Marco Cellini (CTM/M2), Angelo Guiducci (Team Bike Palombara Sabina/M3),De Prosperiis (Team Bike ...

Ciclismo, Giulio Ciccone: "Vittoria importante oggi al Giro del Delfinato, mi sposo e poi penso al Tour de France" OA Sport

Una chiusura d'autore per Giulio Ciccone nel Giro del Delfinato. Nella tappa che prevedeva le pendenze impegnative della Bastille di Grenoble, il corridore abruzzese è riuscito a prendersi una vittori ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...