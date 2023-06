Chi sono Omar e Otis Paterlini | i figli di Orietta Berti

Leggi su tpi

(Di domenica 11 giugno 2023) che oggi, 11 giugno 2023, sarà ospite a Domenica In?e il marito Osvaldo, sposati dal 1967, hanno avuto duemaschi:, nato nel 1975, e, nel 1980. Il primogenitoè molto riservato e non ciparticolari informazioni sul suo conto. Mentre disappiamo che è sposato con Lia Chiari. La moglie, secondo quanto emerso, sarebbe una psicologa impiegata come assistente sociale presso il tribunale di Parma.entrambi laureati.suona la chitarra in una band, mentregioca a basket.e suo marito hanno anche dei ...