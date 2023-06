Chi è Stella | la moglie di Maurizio Vandelli ospite a Domenica In

Leggi su tpi

(Di domenica 11 giugno 2023) ? Lo storico frontman degli equipe 84 da tempo è sposato con. Il cantante è molto abbottonato e non concede facilmente dei particolari che riguardano la propria vita privata. Sappiamo però che lala conosceva già da molto tempo e infatti prima di stare con lui sentimentalmente era la sua manager. Una coppia d’affari ma anche nella vita privata poiché il loro amore non ha lasciato tregua e dopo moltissimi anni di relazione i due sono convolati a nozze. Nel 1998 hanno avuto un figlio di nome Andrea che vive in Brianza con loro, per la precisione a Brugherio. Abbiamo visto chi è, ladi, ma cosa sappiamo su di lui?(Modena, 30 marzo 1944) è un cantautore italiano, soprannominato il Principe, ...