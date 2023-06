Chi è Kataleya Mia Alvarez | la bambina scomparsa a Firenze

(Di domenica 11 giugno 2023)Mia, nata nel 2018, di origini peruviane, è lail 10 giugno 2023, alle ore 15.00. Sua madre Kathrina, di 26 anni, è commessa in un supermercato Carrefour, mentre suo padre è detenuto. La bimba vive con sua madre e con un fratello di 8 anni al primo piano dell’ex Hotel Astor, occupato abusivamente dal 2022 e situato in via Maragliano 100, nella zona di Novoli. Kata è alta 115 cm, ha occhi e capelli castani. Frequenta l’asilo in Viale Spartaco Lavagnini. Al momento dellaindossava una t-shirt bianca, pantaloni viola e scarpe nere. L’ex Hotel Astor, dove vive la piccolaMia Chielloè una struttura che ha chiuso nel 2020 e che dal 2022 è stata occupata ...

Verifiche su una telefonata e sulle telecamere del quartiere Sono in corso accertamenti su una ...Ricerche no stop a Firenze per trovare la piccola, 5 anni, scomparsa sabato pomeriggio da un ex hotel occupato da un centinaio di abusivi

La piccola Kata, la bambina di 5 anni sparita sabato pomeriggio a Firenza, "qualcuno l'ha presa". A dirlo è Kathrina ...Ricerche no stop a Firenze per trovare la piccola Kataleya, 5 anni, scomparsa sabato pomeriggio da un ex hotel occupato da un centinaio di abusivi, fra cui decine di minori, in via Maragliano.