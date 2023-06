Chi è Gabri Veiga e perché tutti lo vogliono. Napoli compreso

(Di domenica 11 giugno 2023) & ldquo;Noi non lo vendiamo, però ce lo compreranno'. La frase di Carlos Mouriño, storico presidente del Celta, riassume alla perfezione la realtà di. Il ragazzo nato in Galizia e ...

& ldquo;Noi non lo vendiamo, però ce lo compreranno'. La frase di Carlos Mouriño, storico presidente del Celta, riassume alla perfezione la realtà diVeiga. Il ragazzo nato in Galizia e cresciuto tifando e giocando con la squadra di Vigo è stato una delle più grandi rivelazioni di questa Liga. Il Celta si è salvato matematicamente solo all'......partite e aci offre del denaro per giocare fuori, li ringrazio ma dobbiamo preparare a dovere la prossima stagione, non siamo belle statuine' ha concluso il presidente. Leggi anche Napoli,...Lacrime e appartenenza compongono il filo conduttore che lo lega apotrebbe prenderne il posto. VivaioVeiga rappresenta il nuovo che avanza, un centrocampista con licenza di offendere ...

Il Golden Boy della Galizia è stato una delle rivelazioni della Liga. Ha talento, duttilità, una clausola alla portata, ha appena cambiato agente. E il modo in cui sta in campo ricorda quello di un re ...