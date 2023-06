Charlotte Flair | ”I fan dovrebbero ringraziarmi per essere ritornata”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 11 giugno 2023) Sappiamo bene cheè di sicuro una delle Superstar più conosciute nel mondo della WWE per ovvi motivi.si era allontanata dalla WWE dopo WrestleMania 39 ed ora è finalmente tornata in quel di SmackDown.si era allontanata dalla WWE per prendersi tempo per risolvere alcune cose personali, ed ora ha fatto ritorno. Dopo il suo ritorno,ha dichiarato che i fanringraziarla pertornata. Il ritorno diè avvenuto durante la presentazione del nuovo titolo femminile di Asuka.ha immediatamente sfidato la campionessa in un match titolato e la sua sfida è stata accettata, cosa che ha fatto infuriare molti fan. Ovviamente molti fan erano ...