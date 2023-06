Champions sospiro di sollievo per Maresca | il padre è stato ritrovato

ISTANBUL (TURCHIA) - Undi sollievo dopo la grande paura vissuta nella notte della primaconquistata dal Manchester City . Dopo le ricerche, che sono durate tutta la notte, il padre di Enzo Maresca, ex ...Enzo Maresca (LaPresse) - Calciomercato.itIn casa Manchester City l'euforia è alle stelle per la vittoria dellaLeague nella finalissima vinta ad Istanbul contro l'Inter. La gioia per il ...Tevez è invece scattato in piedi con il suo smartphone con cui ha documentato gli ultimi istanti della sfida tenendolo puntato verso la porta difesa da : ha tirato undi sollievo per la ...

Il padre del vice di Guardiola al Manchester City, Enzo Maresca, era scomparso dopo la finale di Champions League: poco fa è arrivata la buona notizia ...Sospiro di sollievo per Enzo Maresca, ex giocatore della Juventus e collaboratore di Guardiola al Manchester City: il padre dell'ex bianconero, dato per disperso ad Istanbul nelle ore ...