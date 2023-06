Champions League | scomparso a Istanbul il papà di Maresca | vice di Guardiola

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 11 giugno 2023) Festa amara per iltecnico del ManCity Enzo, ex calciatore di molte squadre in Italia, per l'irreperibilità del padre che si era recato in Turchia per seguire la finale con l'Inter. Da ieri sera le forze dell'ordine lo stanno cercando L'ex giocatore, tra gli altri, di Palermo, Juventus e Fiorentina, ora apprezzato allenatore, è stato raggiunto dalla notizia della scomparsa del padre...