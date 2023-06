Champions League | la squadra dell’anno | domina il Manchester City

Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ha parlato il giorno dopo la sconfitta in finale dicontro il City Francesco Acerbi ha affidato ad Instagram i suoi pensieri il giorno dopo il ko dell'Inter in finale di. IL MESSAGGIO - "È inutile dirlo che il giorno dopo fa ...AGI - Un anno fa a Parigi si rischiò la tragedia per i tifosi del Liverpool bloccati all'ingresso dello stadio con la folla che premeva e la polizia che li caricava. Quest'anno la finale diha riportato sotto accusa l'Uefa per il caos trasporti. Prima la difficoltà di arrivare allo stadio Ataturk , con l'Uefa che raccomandava di usare le navette gratuite che però erano in ...Nelle rare volte in cui i partenopei sono stati in difficoltà, come ad esempio incontro il Milan, è perché gli avversari schermavano Lobotka. Bloccando questo giocatore veniva tolta ...

Manchester City-Inter 1-0: gol di Rodri | Risultato Champions League La Gazzetta dello Sport

Paura in casa dell'ex rosanero Enzo Maresca dopo la vittoria a Istanbul con l'Inter del Manchester City. Pasquale Maresca, padre dell'ex calciatore che oggi è vice di Pep Guardiola al Manchester City, ...L'albo d'oro della Champions League ha un nuovo nome, quello del Manchester City, che per la prima volta nella sua storia è riuscito a vincere il trofeo battendo l'Inter ...