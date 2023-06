Champions League | Haaland capocannoniere per la seconda volta in carriera

(Di domenica 11 giugno 2023)chiude la2022/2023 da. Il centravanti norvegese ha messo a segno 12 gol in 11 presenze nella competizione. Storiche le 5 reti segnate in un’ora di gioco nel 7-0 contro il Lipsia negli ottavi di finale.è il migliore realizzatore dellaper ladopo i 10 gol realizzati con il Borussia Dortmund nel 2020/2021 fermandosi ai quarti di finale proprio con il Manchester City. SportFace.

L'Inter spreca troppo, il Manchester City no: grazie alla rete di Rodri, i ragazzi di Guardiola si aggiudicano la, la prima per il club inglese. Non solo, i Citizens riescono nell'impresa di realizzare il Treble grazie alla conquista della Premier, della FA Cup e del torneo continentale ...Tanti inglesi nelle strade di Istanbul. Hanno seguito la finale dai pub del centro e ora si ritrovano a festeggiare una vittoria ampiamente pronosticata ma alquanto sudataLa maledizione di Istanbul ha colpito ancora: la città turca, che nel 2005 vide il Liverpool sconfiggere il Milan in finale di, 18 anni dopo ha ospitato di nuovo l'ultimo atto della competizione. E anche questa volta, è stata una squadra inglese a battere una milanese: il Manchester City ha superato l'Inter ...

"Incredibile, incredibile. Questa vittoria significa tutto per me". Ha gli occhi lucidi Erling Haaland dopo la vittoria sull'Inter nella finale di Champions League che fa salire il Manchester City sul ...Il tecnico e il presidente dei nerazzurri hanno parlato della prestazione della squadra dopo la finale persa contro il Manchester City ...