Champions League | due dell’Inter nell’undici migliore della stagione

(Di domenica 11 giugno 2023) Laè andata al Manchester City, che ieri ha battuto l’Inter nella finale di Istanbul per 1-0. Due nerazzurri figuranotipoL’UNDICI? Il Manchester City ha vinto la sua prima. Ieri sera all’Ataturk, gli inglesi hanno battuto l’Inter per 1-0 con rete decisiva di Rodri. La squadra di Simone Inzaghi ha giocato una grandissima partita tenendo a testa alla miglior squadra del mondo. La Beneamata, vice campione d’Europa, ha disputato unada urlo tant’è che due giocatori, André Onana e Alessandro Bastoni, figurano nel team of the season ufficialecompetizione. FANTASY FOOTBALL BEST XI Most points: Vini Jr Best ...

È un Tevez pazzo di gioia quello che ha esultato per la vittoria del Manchester City in. L'argentino ha gioito per il successo della sua ex squadra contro l'Inter , insieme al connazionale ...La partita contro i bianconeri è fondamentale per la corsa alla, e ad aprire le danze in quell'occasione è proprio il magico destro di Brahim Diaz poco prima dell'intervallo. Il ...La sconfitta dell'Inter in finale diper 1 - 0 per mano del Manchester City è solo l'ultima in ordine cronologico. In Europala Roma ha perso ai rigori contro il Siviglia, ...

100 sono i milioni portati in casa Inter solo grazie alla finale di Uefa Champions League raggiunta. Grazie all’eccezionale Champions ed ai ricavi ottenuti, utilizzando un multiplo tra 3 e 4, l’Inter ...Dalla Champions League, persa solo in finale, l'Inter ha ricavato 100 milioni solo di premi UEFA, più un'altra quarantina di milioni dal botteghino ...