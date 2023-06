Champions League 2023-2024 | le fasce per il sorteggio | dove si collocano le italiane e chi sarà testa di serie

(Di domenica 11 giugno 2023) Si è appena conclusa l’edizione 2022/23 ma si pensa già al futuro, si pensa allache verrà, quella/24. Nella serata di ieri si è giocata l’ultima partita della massima competizione europea per club che ha visto coinvolte l’Inter di Simone Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola. A trionfare sono stati proprio i Citizens: per la prima volta nella propria storia gli inglesi hanno portato a casa la “Coppa dalle grandi orecchie”. Uno strabiliante successo per il mister spagnolo che è riuscito nuovamente a salire sul tetto d’Europa. Ma i nerazzurri del tecnico piacentino hanno retto benissimo l’urto e le pressioni pre Finale die anche il campo. Hanno imbrigliato bene il City concedendogli davvero poco e sprecando anche qualche occasione ghiottissima; anche e soprattutto grazie a delle ...

Sospiro di sollievo per Enzo Maresca: ritrovato suo padre, che era scomparso durante la finale diEnzo Maresca può tirare un sospiro di sollievo e festeggiare la vittoria della. Il padre del collaboratore tecnico del Manchester City era scomparso durante la ...Mazzone, il messaggio per Guardiola dopo laIl rapporto tra Mazzone e Guardiola è sempre stato molto affettuoso e di stima e l'ex allenatore del ha voluto fare i complimenti al suo amico ...Guardiola fa un altro treble: Lukaku sbaglia tutto e il Manchester City vince laIl lottatore di UFC, ritiratosi dopo il terribile infortunio alla tibia del 10 luglio 2021, non è ...

I giornali nel mondo: “Pep campione, ma per il City l’Inter è stata una tortura” La Gazzetta dello Sport

Gli ultimi secondi di tensione, poi la festa incontenibile al fischio finale: i tifosi del Manchester City esplodono in canti e balli nella fan ...Manchester City-Inter ha visto grandi numeri per quanto riguarda gli ascolti nella diretta TV in chiaro, su Canale 5. Mediaset annuncia i dati della finale di Champions League. SUCCESSO IN TV – Grandi ...