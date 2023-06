Champions League 2023-2024 | fasce | date e analisi della nuova edizione

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 11 giugno 2023) Lava di fretta. Neanche il tempo di festeggiare per il Manchester City, o di leccarsi le ferite per l’Inter, dopo la finalissima di ieri notte, che il pensiero volge già alla prossima stagione. Lasarà ricca di sorprese, grandi assenti e ben 4 italiane pronte per sognare ancora: il Napoli è l’unica in prima fascia in quanto vincitrice del campionato, l’Inter in seconda, Milan e Lazio in terza. LeIl primo step sarà il sorteggio dei gironi del 1° settembre. Poi si comincia con le partite: 1ª Gara: 19-20 settembre 2ª Gara: 3-4 ottobre 3ª Gara: 24-25 ottobre 4ª Gara: 7-8 novembre 5ª Gara: 28-29 novembre 6ª Gara: 12-13 dicembre Il sorteggio degli ottavi avverrà il 15 dicembre, mentre le gare si giocheranno: andata: ...