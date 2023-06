Champions League 2022 2023 | il miglior 11 della stagione | ci sono Bastoni e Dimarco

(Di domenica 11 giugno 2023) La Uefa ha pubblicato l’11. La giuria dell’Osservatore Tecnico UEFA ha selezionato la squadra, con i giocatori di Inter e Real Madrid a completare una squadra dominata dal Manchester City.i prescelti in casa nerazzurra, mentre Courtois e Viniciusi ‘titolari’ del Real. Per il resto spazio al City, campione d’Europa con tanto di Treble. Portiere Thibaut Courtois (Real Madrid) Difensori Kyle Walker (Man City) Ruben Dias (Man City) Alessandro(Inter) Federico(Inter) Centrocampisti John Stones (Man City) Kevin De Bruyne (Man City) Rodri (Man ...

L'Uefa ha ufficializzato i premi stagionali dell'edizione 2022/2023 della: il miglior giocatore è Rodri, decisivo per la vittoria del Manchester City con il suo gol in finale contro l'Inter. I nerazzurri però si consolano con la presenza dei due difensori ......Italia Roberto Mancini intervistato dall'UEFA a pochi giorni dalla Final Four di Nations. ... Tutte le partite giocate incon il Napoli lo hanno aiutato. Quelle sono le partite che un ...Tutti i dettagli La Federcalcio turca, tramite un comunicato pubblicato sui propri social, ha voluto omaggiare Hakan Calhanoglu dopo la sconfitta della sua Inter in finale dicontro ...

La giuria dell'Osservatorio Tecnico dell'Uefa ha nominato Khvicha Kvaratskhelia del Napoli come 'miglior giovane giocatore della Stagione di Uefa Champions League 2022/23'. Acquistato nel luglio 2022 ...L'Inter, capace di domare e imbrigliare il City, non è arrivata per caso alla finale di Champions League. Quello è il suo livello e da questa consapevolezza deve ripartire, accantonando l'amarezza per ...