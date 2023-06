Champions | la stampa estera celebra il City ma loda anche l’Inter | “L’avversario più difficile”

(Di domenica 11 giugno 2023) Grande esaltazione per la vittoria dellada parte del Mster, che conquista uno storico Treble. Mastupore e applausi per la partita del, che ha reso la finale di Istanbul tutt’altro che scontata, come invece doveva essere secondo i pronostici e le aspettative della vigilia. “H3roes“, titola il Daily Star, “Delizia turca del” è invece l’apertura del il Daily Mail. Come prevedibile lainglese esalta la squadra di Pep Guardiola, ma allo stesso tempo sottolinea i grandi meriti della squadra di Simone Inzaghi descritta come “un avversario di valore” e “il piùdi tutta la stagione europea“. Il Sun titola “Threemendous” sempre giocando sui tre trofei vinti da Gundogan e compagni, mentre il prestigioso ...

...azzurra anche i cinque interisti che ieri sera hanno preso parte alla finale diLeague ... Leggi i commenti Rassegna: tutte le notizie 11 giugno 2023Le critiche a come gioca l'allenatore ex Barça, a come parla in conferenzasono lontane anni luce. Guardiola è riuscito finalmente ha conquistare la tanto desideratacon il City, la ...... con il goal di Rodri che al 68' ieri sera ha regalato ai Citizens la loro primaLeague , ... che aveva capito di avere un vero gioiello in squadra, durante le conferenze. L'altro ...

I giornali nel mondo: “Pep campione, ma per il City l’Inter è stata una tortura” La Gazzetta dello Sport

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Al termine della gara con l'Inter il tecnico spagnolo, durante la conferenza stampa, ha ricordato la finale vinta contro la Sampdoria ...