Champions | il match winner Rodri sconvolto dall’Inter | “Che squadra!”

(Di domenica 11 giugno 2023) “È un sogno che si avvera. I tifosi del City hanno aspettato non so quanti anni”:è l’uomo che ha reso il sogno realtà. Con il suo destro a fil di palo ha deciso la finale diLeague contro l’Inter, regalando al Manchester City la prima gioia europea della sua storia. Il centrocampista spagnolo è ildi Instanbul, ma analizza comunque con spirito critico la sua prestazione: “Nel primo tempo non sono stato bravo. Le finali sono così. Non puoi pretendere di giocare sempre bene. Le emozioni e i nervi ci sono”.però ha ammesso che se il City non ha giocato di certo una delle sue migliori partite il merito è stato dell’Inter: “Non è stato facile”, ha detto il centrocampista, ammettendo di essere rimasto stupito dalla forza dei nerazzurri: “Che squadra abbiamo affrontato, il ...