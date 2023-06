Champions da brividi per Maresca | il padre è scomparso per alcune ore

ISTANBUL (TURCHIA) - Un sospiro di sollievo per Enzo Maresca dopo la grande paura vissuta nella notte della primaconquistata dal Manchester City . Scomparso dopo la finale di Istanbul vinta dagli inglesi contro l'Inter, il padre dell'ex calciatore che oggi lavora nello staff di Pep Guardiola è stato ...Il Manchester City batte l'Inter per 1 - 0 nella finale diLeague a Istanbul ed è campione d'Europa. La sfida viene decisa dal gol che Rodri realizza ... Lo 0 - 0 resiste senzafino al ...... Inter sconfitta in finale Guardiola vince la terza, il City fa 'treble' LA PARTITA Il ... PRIMO TEMPO, POCHIAl 20' l'Inter si fa viva con la ripartenza che porta Brozovic alla ...

Champions surreale per Maresca: ritrovato il padre scomparso dopo la finale Corriere dello Sport

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...ISTAMBUL - Il Manchester City vince la sua prima coppa di Champions League battendo l'Inter per 1-0 con un gol di Rodri al 68'. Più occasioni per gli inglesi con tiri in porta un po' meno i neroazzurr ...