Champions | Bastoni e Dimarco in Squadra dell' Anno Uefa

L'Uefa ha ufficializzato i premi stagionali dell'edizione 2022/2023 dellaLeague: il miglior giocatore è Rodri, decisivo per la vittoria del Manchester City con il ...Alessandroe ......nella quale spiccano le presenze di Alessandroe Federico Di Marco. Gli osservatori tecnici della Uefa hanno poi nominato Khvicha Kvaratskhelia del Napoli Giovane della Stagione di......premi della giuria di osservatori tecnici dell'Uefa per l'edizione appena conclusa della... sono comunque due gli interisti inseriti nella formazione ideale:e Dimarco. Ecco l'undici ...

Champions: Bastoni e Dimarco nella top 11 della stagione, Kvaratskhelia miglior giovane GianlucaDiMarzio.com

La Champions League è andata in archivio, decretando il Manchester City campione per la prima volta nella propria storia. Una finale tesa, la più vista in Italia dal 2017, vinta contro una grandissima ...L'UEFA ha comunicato i premi che riguardano i migliori della Champions League. Premiati Bastoni, Dimarco e Kvaratskhelia.