Champions amara per Maresca | il padre è scomparso durante la finale

ISTANBUL (TURCHIA) - Il Manchester City ha vinto laLeague battendo l' Inter in finale a Istanbul ma la festa non se l'è goduta Enzo Maresca. Il padre dell'ex calciatore, oggi nello staff di Guardiola , è infatti scomparso ...Canale 5: Manchester City - Inter , la finale diLeague 2022 - 2023 ha incollato alla tv ... Terra: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % . Verissimo " Le storie : 0.000.000 spettatori ...L'Inter è subito rientrata a Milano dopo la delusione nella finale diLeague persa contro il Manchester CityNotteper l'Inter in quel di Istanbul. Non basta una partita coraggiosa e giocata alla pari contro la corazzata di Pep Guardiola per portare a ...

Finale di Champions: Istanbul amara per l’Inter. La Coppa è di Guardiola e del suo City Il Sole 24 ORE

Il Manchester City vince 1 a 0 e conquista la sua prima Champions della storia. Inzaghi: «Mi chiedo ancora come ha fatto la palla a non entrare, sul colpo di testa finale di Lukaku: avrei voluto gioca ...Non solo il Manchester City, anche il calcio italiano compie la propria tripletta: tre sconfitte in altrettante finali europee di questa stagione. Dopo Roma e ...