Ceppaloni | ecco le date della 40esima edizione della ‘Porziuncola’

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiManca sempre meno all’numero 40Porziuncola, Sagra dei fusilli e del formaggio pecorino che andrà in scena ada sabato 29 luglio a martedì 1 agosto. Si tratta di uno degli eventi più attesi dell’estate sannita che dopo il grande successo di presenze dello scorso anno proverà a crescere ancora. La Pro Loco Ing. Pino Di Donato sta lavorando già da tempo a questo appuntamento in cui verranno festeggiate le 40 edizioni, traguardo molto importante e raggiunto con due anni di ritardo per viapandemia che ha bloccato la manifestazione nel 2020 e nel 2021. “Ogni anno è sempre una grande emozione ospitare tante persone che vengono aper passare delle belle serate in nostra compagnia e soprattutto visitare il ...